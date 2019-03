En mand fra Californien i USA, som tilsyneladende havde gang i et lidt for fugtigt ridt, blev i den forgangne weekend stoppet af politiet.

Selvom han var til hest, var han ikke i stand til at føre den på betryggende vis.

Så derfor måtte ordensmagten gøre ham opmærksom på, at det var lige så ulovligt at ride, mens han var beruset, som det var at føre et motorkøretøj.

Det skete lidt uden for Santa Cruz søndag, og den californiske highway-patrulje arresterede manden i den sydøstlige del af byen for at være offentligt påvirket.

Vis dette opslag på Instagram On Sunday, officer Pate responded to a suspected DUI rider on SR-152 at College Rd. Yes, we did say rider! @santacruzcountyso made an equine stop and Officer Pate performed a DUI evaluation and arrested the rider for public intoxication. Remember it is illegal to not only drive a vehicle under the influence, but also a bicycle, motorized scooter, hoverboard, and a horse. Et opslag delt af CHP-Santa Cruz (@chpsantacruz) den 18. Mar, 2019 kl. 10.54 PDT

»Husk, det er ulovligt ikke alene at køre bil under indflydelse af alkohol, men også at køre på cykel, en cykel med motor og en hest,« skriver highway-patruljen på Instagram. Det skriver avisen New York Post.

Manden blev ikke arresteret for at 'køre' beruset. Men efter en undersøgelse kan han blive dømt for at være fuld.

Manden blev bragt til et sted, hvor han kunne blive ædru, i centrum af Santa Cruz.

Hesten, ved navn Soraya, blev ført hjem af et familiemedlem, fortæller tv-stationen KTVU.