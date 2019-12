810 tusind kroner lige ned i løgneren.

Perfomance-kunstner David Datuna gik lørdag eftermiddag ind på et galleri i Miami, USA, og spiste en kunstinstallation, mens en masse chokerede gæster filmede det.

Kunstværket bestod af en almindelig banan købt i et lokalt supermarked i den amerikanske by, som var klistret op på væggen med et stykke gaffatape på Art Basel galleriet.

Kunstneren bag værket Maurizio Cattelan havde indkasseret 120 tusind dollar for gaffatape-bananen, som en fransk kunstsamler netop havde opkøbt.

Vis dette opslag på Instagram “Hungry Artist” Art performance by me I love Maurizio Cattelan artwork and I really love this installation It’s very delicious #artbasel #artbaselmiamibeach #daviddatuna #Eatingabanana #Mauriziocattelan #Hungryartist Et opslag delt af David Datuna (@david_datuna) den 7. Dec, 2019 kl. 11.38 PST

Kunstsamleren nåede dog aldrig at få glæde af den.

Det gjorde David Datuna til gengæld.

Og det virker ikke ligefrem som om, at han fortryder sin handling.

Tre videoer har han lagt op på sin Instagram-profil under titlen ‘sulten kunstner’.

»Jeg elsker Maurizio Cattelans kunst, og jeg elsker virkelig den her installation. Den er meget lækker.«

Sådan skriver han under videoerne, hvor man i den ene af dem hører en dame gentage, at ‘det er så dumt’, at han spiser bananen.

Men det er ikke alle, der enige med hende i, at det er dumt.

Tværtimod er der flere brugere på Instagram, der hylder hans stunt.

‘Det er hylende morsomt, at nogen i galleriet kalder det dumt, at en mand spiser en banan. Det er skandaløst, at et galleri som deres opstiller et skodshow som dette i første omgang. Godt arbejde, David. Tak for det,’ skriver en bruger under en af videoerne.

Selvom den dyre banan nu er fortæret, betyder det ikke, at kunstværket er ødelagt.

Det forklarer direktøren for museumrelationer for det internationale Galerie Perrotin, Lucien Terras til Miami Herald:

»Han har på ingen måde ødelagt kunstværket. Det er bananen, der er ideen bag kunstværket. Og det er meningen, at bananen alligevel løbende skal udskiftes.«