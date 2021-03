En 74-årig amerikansk mand blev for nylig indlagt på hospitalet, efter at han var blevet vaccineret mod covid-19.

Mr. Terell fik nemlig en sjælden allergisk reaktion efter at have modtaget sit stik i armen med vaccinen fra Johnson & Johnson.

Det skriver news.com.au.

Mere nøjagtigt fik han et voldsomt, rødt hududslæt flere steder på kroppen, hvilket ifølge produktresumeet er en meget sjælden bivirkning.

Udslættet, som manden fik. Foto: Picture: Dr. FNU Nutan, VDU Medical Center. Vis mere Udslættet, som manden fik. Foto: Picture: Dr. FNU Nutan, VDU Medical Center.

Reaktionen opstod fire dage efter, manden havde modtaget vaccinen i Virginia.

Huden begyndte derefter at skalle af, den hævede op, kløede og han fik det generelt dårligt.

Mr. Terell konsulterede efterfølgende en hudlæge, som indlagde ham til observation på hospitalet.

Her modtog han behandling, der hjalp ham til at komme sig. Hvilken behandling, han modtog, fremgår ikke.

Lægen kunne bekræfte, at udslættet skyldtes vaccinen.

Den amerikanske mand er trods den allergiske reaktion glad for, at han har modtaget vaccinen, fortæller han til mediet.

Hudlægen understreger på linje med produktresumeet, at denne type reaktion er yderst sjælden, og at man ikke skal være bekymret for at få vaccinen.

Vaccinen har ifølge den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, en effektivitet på 66 procent.

Den danske lægemiddelstyrelsen oplyser på sin hjemmeside, at bivirkninger til alle coronavacciner nøje bliver overvåget, herunder også Johnson & Johnsons covid-19-vaccine

»Selvom et stort antal mennesker har modtaget covid-19-vacciner i forbindelse med forsøgene, kan der forekomme bivirkninger, som først opdages, når flere millioner af mennesker får vaccinen. Det overvåges nøje af lægemiddelmyndighederne over hele verden,« skriver de.

De mest almindelige bivirkninger ved Johnson & Johnsons covid-19-vaccine, der er set i forsøgene er:

Smerter ved injektionsstedet

Træthed

Muskel- og ledsmerter

Kvalme

Bivirkningerne var typisk milde eller moderate og blev bedre eller forsvandt inden for få dage efter vaccination.

Disse bivirkninger er et tegn på, at immunsystemet reagerer, og vaccinen virker, som den skal.

I modsætning til de øvrige coronavacciner, der bruges i Danmark, skal man kun have ét stik med Johnson & Johnson for at være færdigvaccineret.

Du kan læse produktresumeet her.