Når man vil lave forsikringssvindel, er det temmeligt vigtigt at sikre sig, at det ikke er nogen kameraer i nærheden.

Det må en ældre mand fra Woodbridge i New Jersey i USA indse, efter at han er blevet afsløret af en video.

Politiet arresterede manden, som de siger lavede et forceret fald, da han drattede omkuld inde i en virksomhed for at få penge ud af et forsikringsselskab.

Anklagerne siger, at den 57-årige mand var blevet hyret til at arbejde for et firma i Woodbridge, da han lavede det 'falske' fald i 2018.

Overvågningskamera fangede billederne af manden, der tog en kopfuld is og smed det på gulvet.

Derefter lagde han sig stille og roligt ned på det våde gulv.

Anklagerne påstår, at manden ventede på gulvet, indtil nogen kom forbi og fandt ham.

Efterfølgende har manden indsendt et krav om at dække hospitalsomkostningerne til forsikringsselskabet

Mande blev arresteret den 15. januar, tiltalt for forsikringssvig. Han skal for retten den 7. februar.