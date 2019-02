En yderst makaber sag har ramt Sverige.

Her er en 48-årig mand blevet idømt 18 års fængsel og udvisning til hjemlandet Afghanistan for at have dræbt sin egen kone foran deres børn.

Motivet til drabet skulle være, at konen havde fundet en anden mand og derfor ville skilles.

Det skriver flere svenske medier, herunder Aftonbladet.

Manden, Reza Ebrahimi, fik straffen for at have dræbt sin 35-årige hustru med en kniv.

Hændelsen skete en nat tilbage i juli måned sidste år.

Forud for drabet havde manden rodet igennem sin kones pung, hvor han havde fundet et kondom.

Det var et af parrets fire børn, der ringede til alarmcentralen, efter børnene forgæves havde forsøgt at stoppe deres far.

»Skynd jer. Far har dræbt mor, skynd jer,« skulle barnet havde sagt i telefonen ifølge Aftonbladet.

Da ambulancen og politiet ankom til lejligheden, var kvinden allerede død.

Retten i Vänersborg nord for Göteborg lagde i sin domsafsigelse vægt på, at drabet blev begået brutalt og foran børnene.

Ifølge Aftonbladet havde flere vidner i retten forklaret, at den 35-årige kvinde blev tvunget til at gifte sig med den nu drabsdømte mand i Afghanistan, da hun var 15-16 år gammel.

Reza Ebrahimi er tidligere blevet dømt for to tilfælde af vold mod to af sine børn.

Familien har været i Sverige siden 2016, hvor de sammen søgte asyl. Sidenhen har myndighederne været i kontakt med kvinden flere gange, der fortalte om sin mand, som var truende og voldelig mod dem.

I retten nægtede manden alle anklager og fortalte, at han ikke kan huske, hvad der er sket.

En retsmedicinsk undersøgelse af den nu drabsdømte mand viste, at han ikke har en psykisk lidelse.