Det lyder som taget ud af en film, men 62-årige John Waddell fra Phoenix, USA, måtte på alle måder slås for sit liv, da han faldt ned i en forladt mineskakt mandag.

Her gemte der sig nemlig tre giftige klapperslanger, som han måtte slå ihjel. Det gjorde han på trods af, at han havde brud på begge ben.

Det var så langt nede, at John Waddells telefon ikke have noget signal. Der gik to dage, før han blev fundet og reddet.

»Han er et meget heldigt individ,« siger beredskabschef Roger Yensen fra Maricopa County Sheriff's Mountain Rescue Posse.

Her ses redningsmandskabet i aktion. Foto: Politifoto Vis mere Her ses redningsmandskabet i aktion. Foto: Politifoto

John Waddell var på vej ned i skakten, da han mistede kontrollen og faldt mindst 15 meter ned.

Det var vennen Terry Schrader, som Waddell på forhånd havde aftalt med skulle tage ud og lede efter ham, hvis han ikke gav lyd fra sig, der fandt ham.

Han fandt Waddell i det mørke dyb, og tilkaldte redningsmandskabet, der fik den stakkels mand op af mineskakten.

»Han er en sej gut. Jeg har aldrig set noget lignende. Begge hans knæ er kunstige. Et af dem var ret smadret,« siger Shrader til lokalmediet KPNX ifølge AP

Waddell, der havde brækket begge ben og var dehydreret, blev fløjet til det nærmeste hospital godt 144 kilometer væk. Her blev begge hans ben opereret.

Hospitalets læger vurderer, at John Waddell vil komme sig 100 procent.