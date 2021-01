En mand sagde, han ville 'skyde' eller 'køre' formand for Repræsenternes Hus, Nancy Pelosi, over før belejringen af Kongressen i onsdags på live tv.

Manden er nu sigtet og fængslet.

Det skriver The New York Times.

Den sigtedes navn er Cleveland Grover Meredith Jr., og han er en af 13, som er blevet sigtet efter optøjerne i onsdags.

Nancy Pelosi Foto: ERIN SCOTT

Ifølge myndighederne sagde han på live tv, at 'han ville sætte en kugle i panden' på Pelosi.

Cleveland Glover boede på Holiday Inn i Washington og havde våben i sin autocamper inklusiv en Glock-pistol, en pistol, en Tavor X95 riffel og hundredvis af ammunitionsrunder.

I en sms til en ven i onsdags på vej til Washington fra Colorado, hvor han bor, truede Glover med at køre Nancy Pelosi over, ifølge F.B.I.

Glover er sigtet for at lave en trussel på en live transmission, besiddelse af et uregistreret skydevåben og ulovlig besiddelse af ammunition, ifølge retlige dokumenter.

Han bliver nu holdt i varetægt frem til et nyt retsmøde i næste uge.

Der findes et væld af mobiloptagelser af de mange, der trængte ind i bygningen og sendte politiet på et kaotisk tilbagetog. Det var, mens de to kamre i Kongressen var i gang med at bekræfte, at demokraten Joe Biden bliver USAs næste præsident.

Trimp hævder – uden beviser – at valgsvindel er årsagen til, at Buden vandt.

Den 20. januar bliver Joe Biden officielt indsat som Amerikas 46. præsident.