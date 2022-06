Lyt til artiklen

»Stemmen sagde til mig, at jeg skulle dræbe ham.«

Ordene stammer fra Can Arslan, der er blevet idømt 38 års fængsel efter drab på sin nabo.

Hændelsen foregik i Gloucestershire i England i oktober sidste år, og nu er der faldet dom. Det skriver Sky News.

Naboen, som blev dræbt, var netop kommet hjem fra arbejde, da han blev overfaldet.

52-årige Can Arslan stak sin nabo 27 gange på naboens græsplæne uden for sit hjem.

Drabet skete efter årevis af chikane og trusler fra Can Arslan mod naboen.

Efter angrebet på naboen tvang Can Arslan sig ind i en anden mands hjem og stak ham otte gange.

Under retssagen blev det nævnt, at Can Arslan havde fortalt politiet efter angrebet, at en stemme i hans hoved fortalte ham, at han skulle dræbe.

Retten konkluderede, at Can Arslan ikke var psykisk syg eller i psykose i gerningsøjeblikket, men at han er personlighedforstyrret.

Måneder før angrebet angav naboen og naboens kone en erklæring til politiet, hvor de opsummerede truslerne fra Can Arslan og tilføjede, at de var bekymret for, at nogen ville blive myrdet.

Nu kritiserer de pårørende politiet og myndinghedernes reaktion på den fare, som Can Arslan udgjorde.