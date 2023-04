Lyt til artiklen

En kvinde, der af venner og familie var kendt som ‘en engel på jorden’, blev kun 31 år.

I maven lå hendes ufødte barn, og sammen mistede Fawziyah Javed og hendes barn livet i september 2021 på grusom vis.

De blev skubbet ud over skrænten og omtrent 15 meter ned fra Arthurs’ Seat, en bakketop i Skotland.

Hænderne bag det skæbnesvangre skub var kvindens egen mand, Kashif Anwar. Det slog højesteretten i Edinburgh torsdag fast ifølge The Independent.

For Fawziyah Javed overlevede kortvarigt faldet – og der afslørede hun sin mands gerning.

Et vidne, der befandt sig ved Arthurs' Seat, da forbrydelsen skete, stødte nemlig på den hårdt sårede kvinde efter skubbet.

Og der sagde hun sine sidste ord.

»Lad ikke min mand komme i nærheden af mig. Det var ham, der skubbede mig,« sagde hun ifølge vidnet og tilføjede, at hun netop havde bedt om en skilsmisse fra sin mand.

Fawziyahs Javeds sidste ord kostede torsdag Kashif Anwar, hendes mand, en livstidsstraf med minimum 20 år bag tremmer.

»Du er skyldig i at have dræbt Fawziyah Javed, som var et meget specielt menneske,« lød ordene fra dommer Lord Beckett, inden dommen faldt.

Selv nægter Kashif Anwar sig skyldig.