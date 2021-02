En 47-årig mand fra Alabama i USA er blevet idømt 16 års fængsel for mord på sin kone. Hun var hjemmegående, men tjente sine penge som camgirl. Det er betegnelsen for en kvinde, som lægger ophidsende billeder ud på en hjemmeside, hvor man for betaling kan se dem.

William Jeffrey West blev dømt for mordet i november sidste år, og han får rabat, fordi han har siddet i fængsel siden januar 2018, hvor den 42-årige Kathleen Dawn West blev myrdet. Det skriver New York Post.

Hun lagde de afslørende billeder op på nettet under navnet 'Kitty Kat West', og hun blev fundet død uden for parrets hjem i Calera, der ligger 45 kilometer syd for Birmingham.

Anklagerne har argumenteret med, at hun døde efter at have fået et slag på hovedet med en flaske, som blev svunget af hendes mand. Flasken blev fundet nær hendes delvist afklædte krop.

William Jeffrey West har fået fængsel i 16 år for mordet på sin kone. Foto: Facebook Vis mere William Jeffrey West har fået fængsel i 16 år for mordet på sin kone. Foto: Facebook

Hendes druk og brugen af de sociale medier til at promovere sin hjemmeside var grunden til, at manden havde dræbt hende, blev det påstået i november. Både hendes blod og hans fingeraftryk blev fundet på flasken.

Men William West kan ikke erkende sig skyldig i mord. Hun døde efter at være faldet om, døddrukken, siger han.

Ved høringen sagde dommer Bill Bostick til ham, at han endnu ikke havde påtaget sig ansvaret

»Du gjorde det ikke af grunde, som kun du selv kender, men juryen her har gjort det for dig.«

William Jeffrey West og Kathleen Dawn West. Foto: Facebook Vis mere William Jeffrey West og Kathleen Dawn West. Foto: Facebook

Parrets datter på 15 år bad under høringen dommeren om at sætte faderen på fri fod.

»Han har altid været mit skjold mod verden,« fortalte Logan West dommeren.

»Vær venlig at give mig min far tilbage så hurtigt som muligt.«

Da William West blev fundet skyldig i drabet i november sidste år, talte kvindens mor endda for at frigive ham. Datteren Kathleen West var nemlig fordrukken, sagde hun.