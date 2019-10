En 19-årig mand er blevet anholdt for bevidst at have påkørt og dræbt omkring 20 kænguruer i australsk kystby.

En 19-årig mand er blevet sigtet for med vilje at have kørt omkring 20 kænguruer ihjel i Australien. Blandt de dræbte kænguruer er flere unger.

Det oplyser politiet i den australske delstat New South Wales i en pressemeddelelse, skriver nyhedsbureauet dpa.

Manden blev anholdt tirsdag aften lokal tid og sigtet for at torturere og dræbe dyr, lyder det i meddelelsen.

De omkomne dyr blev fundet i kystbyen Merimbula syd for Sydney søndag morgen. Politiet vurderede, at de var blevet kørt ihjel aftenen før.

Den 19-årige har ifølge politiet med fuldt overlæg kørt sin bil ind i kænguruerne.

- Enhver, som engagerer sig i sådanne aktiviteter, vil få de fulde konsekvenser af loven at føle, lyder det i pressemeddelelsen.

Mindst tre kænguruunger, som befandt sig i deres mødres punge under påkørslen, er blevet reddet. Deres mødres liv var derimod ikke til at redde.

Ungerne er kommet i en gruppe frivilliges varetægt, oplyser de lokale myndigheder.

Janine Green, der er medlem af den frivillige redningsgruppe Wires, siger til CNN, at hun aldrig har set noget lignende i sine 20 år som frivillig.

- Borgerne på gaden var fuldstændig chokerede, fordi de søndag morgen vågnede op til synet af døde kænguruer spredt omkring på deres græsplæner, siger hun.

- Kænguruerne er en del af lokalsamfundet, de har boet der altid. Lokalbefolkningen er vant til at kænguruerne hopper op og ned ad gaderne, og folk er vant til at sænke farten for dem. Det er ufatteligt, at nogen kan begå et massedrab på denne måde.

Politiet har bedt alle, der har informationer om sagen til at kontakte den lokale politistation, skriver CNN.

Politiet kender endnu ikke motivet for at påkøre de mange kænguruer.

/ritzau/