Kærligheden var muligvis ikke helt gengældt mellem en tjekkisk mand og den fuldvoksne løve, han holdt som kæledyr i sin baghave.

Den 34-årige Michael Prášek er død efter at være blevet angrebet af sin egen løve. Det var Prášeks far, der fandt sin søn sønderrevet i buret sammen med den ni år gamle hanløve.

Løven og den mage, som den 34-årige dyre-entusiast havde købt, for at parret kunne få unger, har længe voldt ham problemer.

Hverken beboerne eller myndighederne i landsbyen Zdechov i den sydøstlige Tjekkiet var begejstrede for Michael Prášeks kæledyr, og myndighederne og ejeren har i årevis ligget i krig, på grund af de store kattedyr.

De lokale myndigheder har været utilfredse med, at Prášek havde bygget to store bure med udendørs løbegårde uden at få en byggetilladelse, ligesom de har givet ham bøder for ulovligt avlsarbejde.

Men da der ikke var alternative steder, hvor de vilde kæledyr kunne placeres, og da der ikke kunne påvises dyremishandling, kunne de tjekkiske myndigheder ifølge BBC ikke stille noget op.

Konflikten omkring de vilde kæledyr blev optrappet sidste sommer, hvor en kvindelig cyklist kolliderede med løvinden, mens Michael Prášek var ude at lufte den i snor.

Dengang sagde borgmesteren i Zdechov, Tomas Kocourek, at myndighederne stod magtesløse overfor dyrene, da det ikke er ulovligt at holde løver i fangenskab.

»Jeg kan ikke gøre andet, end at appellere til ejerens samvittighed,« sagde han dengang ifølge det amerikanske nyhedsmagasin Newsweek.

Efter den 34-årige blev fundet dræbt i løvens løbegård, valgte myndighederne dog at løse problemet én gang for alle. Politiet blev tilkaldt og skød på stedet både løven og løvinden.

BBC citerer en talsmand fra politiet for at sige: ‘At det var absolut nødvendigt for at få adgang til manden’.

Ifølge Newsweek er det forbløffende almindeligt at holde løver i Tjekkiet. Der skulle angiveligt være ikke mindre end 250 af de store kattedyr, der bliver holdt i fangenskab.