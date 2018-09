En mand i 20'erne blev lørdag angrebet af en haj ud for kysten ved Cape Cod i Massachusetts, USA. Senere døde manden af sine skader på hospitalet. Det skriver New York Post.

Ifølge CBS Boston fandt angrebet sted tidlig lørdag eftermiddag, hvorefter manden blev redet ud af vandet af andre strandgæster, som hurtigt forsøgte at udøve livredende førstehjælp, indtil redningspersonalet ankom.

pic.twitter.com/wLSwYvlTAK — Andrew Jacob (@SoulKontroll) September 15, 2018

En lokal fisker - Joe Booth - fortæller til New York Post, at han befandt sig på stranden, da han så offeret surfe sammen med en ven, da angrebet fandt sted.

Joe Booth fortæller videre, hvordan han så manden sparke aggresivt ud efter noget bag sig. Kort efter kom den anden surfer slæbende ind på stranden med sin ven under armen.

»Jeg var den mand på stranden, som råbte; 'haj, haj!' Det var som taget lige ud af filmen 'Jaws'...«

Wellfleet stranden, hvor angrebet fandt sted, er en populær destination for surfere, selvom områdets gæster møder tydelige advarselsskilte med teksten;

'Kysten ud for Wellfleet er et jagtområde for hvidhajer. De kommer til dette område for at jage sæler. Hvidhajer er rovdyr og bør betragtes som farlige. Mødet med hajer er sjældne, men vær stadig opmærksomme.'

Hajangrebet er det første dødelige i staten siden 1936. Det er dog præcis en måned siden, at en 61-årig mand blev alvorligt skadet af et hajangreb lidt over seks kilometer fra lørdagens angreb.