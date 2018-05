Pas på, hvis du er begyndt at ryge e-cigaretter.

En amerikansk mand er død efter at hans e-cigaret sprang i luften og projicerede fragmenter ind i hans hjerneskal. Det har en undersøgelse af hans lig konkluderet.

Manden, Tallmadge D'Elia, er desuden blevet forbændt på 80 procent af kroppen i den brand, der blev startet af den eksploderende e-cigaret, oplyser retsmedicinerne. Det skriver bbc.com.

Den 38-årige tv-producer blev fundet af brandfolk i det brændende soveværelse i hjemmet i St. Petersburg, Florida.

Det er det første dødsfald i USA, der skyldes e-cigaretter.

To stykker af e-cigaretten blev fundet i hans kranium.

Den døde mands far, Christopher D'Elia, fortalte tv-stationen ABC, at dødfaldet var kommet som et frygteligt chock.

»Enhver, som har prøvet at miste en søn, vil ikke have, at nogen andre skal gå dette igennem,« sagde han.