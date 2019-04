En lille dreng blev rusket til døde, da en mand mistede sit temperament, fordi faderskabstesten til drengen gemte på en overraskelse.

Den 33-årige mand tabte formentligt kæben, da han fik at vide, at han ikke var far til barnet.

Det gik ud over den lille dreng, som blev udsat for et voldeligt overfald.

Nu står manden over for en dom for mord.

Det skriver Memphis Commercial Appeal.

Jose Avila-Agurcia mistede mildest talt sit temperament, da han ruskede og slog den fire måneder gamle Alexander Lizondro-Chacon med døden til følge.

Moderen opdagede pludselig, at sønnen havde vejrtrækningsproblemer, og han blev hastet til sygehuset.

Men drengens liv stod ikke til at redde, og han blev erklæret død med årsagen hovedtrauma, ifølge hans journal.

Drengen havde også lungebetændelse såvel som et brækket kranium og ribben.

Avila-Agurcia blev betegnet som mistænkt, efter at moderen fortalte politiet, at han havde indrømmet at have slået banyen flere gange i hovedet, fordi at han var rasende over, at han ikke var drengens biologiske far.

Han er nu fængslet.

Sagen forventes at komme for retten på tirsdag.