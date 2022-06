Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En mand er død i et alligatorangreb, mens han kiggede efter frisbee'er i en sø.

Den 47-årige var i gang med at lede i vandet i Taylor Park Disc Golf Course, der ligger i Largo i Florida, USA. I den sø advares folk mod alligatorerne.

»Detektiverne tror, at offeret var i gang med at lede efter frisbee'er i vandet – og at en alligator var involveret,« sagde politiet i Largo. Det skriver Sky News.

Overalt står der skilte med 'Ingen svømning i søen'.

Manden kiggede efter frisbees i en sø. Foto: Affotograferet fra video Vis mere Manden kiggede efter frisbees i en sø. Foto: Affotograferet fra video

Nu er en specialist ved at fjerne alligatoren fra søen. Samtidigt skal eksperter forsøge at fastslå, om den var involveret i mandens død.

Besøgende på frisbee-området siger, at folk ofte ses mens de kigger efter forsvundne frisbee'er, som så kan sælges for få dollar.

»Nogle gange dykker de i søerne, og de kan komme op med 40 frisbee'er. Du kan sælge dem for fem dollar, eller de kan få ti dollar pr. stk. Det afhænger af deres kvalitet,« siger Ken Hostnick til avisen Tampa Bay.

Politiet fortæller folk, at de skal undgå søen, så længe undersøgelsen pågår.

De leder stadig efter en alligator i søen. Foto: Affotograferet fra video Vis mere De leder stadig efter en alligator i søen. Foto: Affotograferet fra video

Hvis det kan bekræftes, så er alligatorangrebet det første dødelige angreb, der er sket i Florida siden 2019.

Vildtmyndighederne understreger at ingen skal gå for tæt på en vild alligator. De må heller ikke give den mad, for så forbinder alligatorerne folk med føde.

De var engang truede i Florida, men nu findes alligatorerne næsten over hele staten.