»Sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex.«

Sådan sagde Søren Brostrøm tilbage den 20. april på et pressemøde.

Men nu er der altså en 35-årig mand i Malawi i Østafrika, som er død efter en meget ekstrem orgasme under samleje med en prostitueret. Det skriver The Sun.

»Han døde kort tid efter han havde leveret varen,« forklarer det lokale politi i Malawi.

Foto: Google Maps Vis mere Foto: Google Maps

Den 35-årige mand, som hedder Charles Majawi, mistede bevidstheden efter samlejet. Kort tid efter mistede han så livet.

Den prostituerede valgte at ringe til politiet, efter hun havde talt med sine kollegaer

En rapport viste efterfølgende, at han døde på grund af en 'overdreven orgasme, der fik blodkar i hjernen til at briste'.

Tidligere studier viser ellers, at hvis man har sex mindst en gang om ugen, halverer det chancen for en tidlig død. Sex frigiver nemlig masser af endorfiner i hjernen, som har en morfinlignende virkning og dæmper smerter.

Desuden virker sex psykologisk afledende.

Kvinden bliver ikke sigtet for at have dræbt manden.