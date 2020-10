En norsk mand er blevet dømt for at have voldtaget sin forlovede – som ville vente med at have sex, indtil de var blevet gift.

Straffen endte med at blive endnu højere end det, anklageren i sagen var gået efter.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB ifølge Dagbladet.

Manden, der er i 30'erne, var anklaget for at have voldtaget sin forlovede i september i Vestland sidste år.

Selv nægtede manden i retten sig skyldig. Ifølge ham havde de haft frivilligt samleje.

Dog fandt retten det bevist, at manden havde begået voldtægten af sin forlovede, som af religiøse årsager ikke ønskede at have sex før ægteskabet.

Anklageren gik efter at få manden idømt fire års fængsel – men retten valgte at dømme ham endnu hårdere.

Dommen blev derfor fire år og tre månders fængsel. Derudover skal manden betale kvinden en erstatning på 175.000 norske kroner, hvilket svarer til omkring 120.000 danske kroner.