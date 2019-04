Mordet på afroamerikaneren James Boyd Jr. i 1998 i Texas sendte chokbølger gennem USA.

Den selverklærede racist John William King, der stod bag drabet på afroamerikanske James Boyd Jr., er blevet henrettet i Texas, USA.

Drabet på James Boyd Jr. bliver betegnet som en af USA's værste hadforbrydelser.

King blev erklæret død klokken 07.08 onsdag lokal tid efter at have modtaget en dødelig indsprøjtning i fængslet Texas State Penitentiary i byen Huntsville.

Den 44-årige morddømte havde ingen sidste ord inden henrettelsen, men skrev i et brev:

- Capital punishment (en amerikansk term for dødsstraf, red.). Dem uden kapital får straffen.

King var lederen af en gruppe, der i 1998 i Texas lænkede den 49-årige afroamerikaner Boyd Jr. fast til en Ford pickup og kørte bilen over fire kilometer, indtil Boyd døde af sine kvæstelser.

Gruppen efterlod herefter Boyd Jr.'s lig i vejsiden.

Drabet sendte rystelser gennem USA og satte lys på racediskrimination i Texas.

- Jeg håber ikke, at folk husker ham som et nummer i statistikken over hadforbrydelser. Det var en familiemand, en far, en bror og en søn, udtalte en af Byrd Jr.'s søstre tidligere ifølge NBC News.

John William Kings krop var prydet med racistisk motiverede tatoveringer, herunder en af en sort mand, der var blevet hængt i et træ, nazisymboler og ordene "Aryan pride" - på dansk "arisk stolthed".

King havde helt op til henrettelsen fastholdt sin uskyld og sagt, at han forlod gruppen inden drabet på James Boyd Jr.

Derudover sagde han, at drabet ikke var motiveret af had, men af en narkotikahandel, der var gået galt.

Ud over King blev Lawrence Russell Brewer henrettet for samme forbrydelse i 2011.

Den tredje person, der er dømt for drabet, Shawn Allen Berry, er blevet straffet med livstid.

Det var tredje gang i år, at staten Texas benyttede sig af dødsstraffen. Texas er den stat i USA, der oftest anvender dødsstraf.

/ritzau/