En 52-årig mand blev torsdag henrettet i USA. Manden var dømt for at dræbe sin ekskæreste foran kvindens søn.

En mand, der var dømt for at have dræbt to kvinder, er natten til fredag blevet henrettet i USA.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

52-årige Scotty Morrow døde efter at have fået en dødelig indsprøjtning klokken 21:38 lokal tid i et fængsel i Jackson i staten Georgia.

De to kvinder blev dræbt, da Morrow i 1994 brød ind i sin ekskærestes hus, hvor hun befandt sig med sine børn og to veninder.

Her åbnede Scotty Morrow ild mod i alt tre kvinder, hvoraf to blev dræbt.

Den ene, ekskæresten, mistede livet for øjnene af sin femårige søn.

I 1999 blev Scotty Morrow kendt skyldig i dobbeltdrabet og dømt til døden.

/ritzau/