En markant drabssag har ryddet avisforsider i Kina. Og nu har den taget en markant drejning.

Den drejer sig om kvinden Lai Huili, som forsvandt fra sit hjem i juli sidste år. Ikke længe efter blev hun meldt savnet af sin mand, den 55-årige Xu Guoli, der bor i den østlige del af storbyen Hangzhou.

Den umiddelbare forklaring fra Guoli lød, at hans hustru var forsvundet midt om natten, mens han sov.

Efter Lai Huilis forsvinden optrådte Guoli flere gange på tv, hvor han roligt fortalte, hvordan konen havde forladt hjemmet om natten. Samtidig kunne han berette om en stor sum penge til den eller dem, som kunne lede ham på rette vej i den mystiske forsvinden.

Den lød på 15.500 dollar, svarende til 95.000 danske kroner.

Det skriver South China Morning Post.

Politiet i den kinesiske storby brugte enorme ressourcer på sagen. Og 6.000 timers overvågning fra kameraer rundt omkring den boligblok, hvor parret boede, blev gennemset.

Alt sammen forgæves.

Xu Guoli og en efterlysning, som han har hængt op af sin kone. Foto: Handout Vis mere Xu Guoli og en efterlysning, som han har hængt op af sin kone. Foto: Handout

For efter de mange timers bånd var set færdigt, kunne politiet konkludere, at Lai Huili formentlig aldrig havde forladt parrets bolig midt om natten, som Xu Guoli påstod.

Derfor rettede politiet nu et nærmere fokus på husbonden.

Det skete via bygningen, hvor parret boede. Her besluttede politiet sig for at dræne bygningens septiktank og undersøge i alt 38 skraldebiler.

Og her gjorde man et uhyggeligt fund. I septiktanken var der nemlig DNA-rester af Lai Huili.

Det fik politiet til at anholde Xu Guoli, som efter kort tids afhøring ifølge avisen tilstod, at han havde dræbt sin hustru, som han havde kendt siden 1988.

I retten kom det ifølge South China Morning Post frem, at anklagerne mod Xu Guoli går på, at han gennem længere tid havde planlagt mordet på sin hustru, som han har haft en række uoverensstemmelser med siden 2018, hvor de blev uvenner.

Xu Guoli nægtede selv, at han havde planlagt mordet. Men anklagerne i sagen mener, at han om aftenen for Lai Huilis død puttede noget i hendes mælk, så hun mistede bevidstheden.

Dernæst skal han ifølge anklagerne have sat tape over hendes mund, inden han slæbte hende ud i lejlighedens badeværelse, hvor han med kniv og kødhakker parterede hendes lig, inden dele blev skyllet ud via toilettet og andre dele blev smidt ud med skraldet.

I forbindelse med retssagen mod Xu Guoli har hans advokat bedt om at få sin klient mentalundersøgt, hvilket anklageren i sagen har afvist, da man mener, at der er fakta nok til at bevise, at mordet var planlagt.

I forbindelse med retssagen har parrets to børn valgt at sagsøge Xu Guoli for drabet på moderen. Inden domsafsigelsen bad den 13-årige datter retten om ikke at give faderen en dødsdom, da hun dermed ville være uden forældre.

I forbindelse med retssagen blev Xu Guolis skyld slået fast.

Endnu har han ikke modtaget en udmåling af straf.