En mand er afgået ved døden i en brandulykke onsdag aften på Amager.

Det oplyser Københavns Politi til TV 2.

Politiet er på stedet, men kender lige nu ikke årsagen til branden, der har fundet sted ved bebyggelsen Trægården på Amager.

»Vi får en anmeldelse klokken 19.10 om en røgfyldt trappeopgang. Da brandvæsenet kommer ind i den lejlighed, hvor røgen kommer fra, finder man lejlighedens beboer livløs. Han bliver reddet ud og konstateret død af akutlægen,« siger vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Stormer.

De pårørende er underrettet.

Når brandvæsenet er færdige med at arbejde på stedet, rykker politiets brandafdeling ind i lejligheden for at finde ud af, hvad der præcist er sket.