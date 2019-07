En mand fra North Carolina i USA var særdeles uheldig under en svømmetur i et vandland i staten.

Han blev syg, da en hjerneædende amøbe fandt vej op i hans næsebor, mens han svømmede i Fantasy Lake Water Park i Cumberland County den 12. juli

Manden, hvis navn var Eddie Gray, overlevede ikke.

Den 59-årige døde af komplikationer af amøben Naegleria fowleri, en encellet amøbe som oftest findes i varmt ferskvand.

Fantasy Lake Water Park, hvor manden fik amøben op i næseboret. Foto: Facebook Vis mere Fantasy Lake Water Park, hvor manden fik amøben op i næseboret. Foto: Facebook

Amøben gør ingen skade, hvis man spiser den. Men den kan være fatal, hvis den finder vej op i næsen.

Det kan ske, både når man dykker, står på vandski eller dyrker andre aktiviteter på vandet, forklarer sundhedsmyndighederne i USA, rapporterer People.

»Folk skal være opmærksomme på, at denne organisme er til stede i ferskvandssøer, i floder og i varme kilder over hele North Carolina,« siger Zack Moore, der arbejder som epidemiolog, og tilføjer:

»Så vær opmærksom, når du svømmer eller dyrker vandsport.«

Amøben Naegleria fowleri. Foto: Wikipedia Vis mere Amøben Naegleria fowleri. Foto: Wikipedia

Fantasy Lake har fået besked fra Cumberland County om, at de skal sætte skilte op med advarsler til svømmerne. Men de har ikke krævet parken lukket.

»Det er ikke så meget det at svømme, der er grunden til vores bekymring,« siger Duane Holder fra sundhedsdepartementet i Cumberland County til WRAL.

»Det er snarere at dykke fra stor højde. Det er en situation, hvor jeg ville være sikker på, at jeg har en næseklemmer på. Jeg ville i hvert fald holde mig for næsen, hvis jeg bliver tvunget i vandet.«

Infektioner med Neagleria fowleri er sjældne i USA. Der er kun 145, der er blevet ramt fra 1962 til 2018 - heraf bare fem i North Carolina.