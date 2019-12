En mand er død, efter at han udløste en fælde, han angiveligt selv havde sat op i sit hjem ved den amerikanske højtid ‘thanksgiving’.

En 65-årig mand fra byen Van Buren i delstaten Maine i USA døde 28. november i sit hjem efter at være blevet skudt af en pistol, han, ifølge politiet i byen, angiveligt selv havde installeret i en fælde.

Det skriver det amerikanske nyhedsmedie ABC News.

Fælden var sat sådan op, at en pistol ville gå af på alle, der trådte ind af hoveddøren i mandens hjem.

Grænsepatruljen i byen rykkede ud til stedet, efter at have fået et opkald, og fandt derefter adskillige fælder monteret i den 65-åriges hjem.

Efter redningsfolk gjorde deres bedste, stod det klart, at de ikke kunne redde mandens liv, og han omkom af sine skader.

»Desværre omkom (manden, red.) af sine skader i forbindelse med pistolskuddet,« sagde Van Burens politi i en meddelelse.

Det er uvist, hvorfor manden havde sat fælder op i sit hjem, ligesom det er uvist, hvordan det gik til, at han udløste fælden.