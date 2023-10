Det er en delikatesse og en yderst populær spise i Sydkorea.

Men det blev også endeligt for en 82-årig mand i Sydkorea, da han blev kvalt i et stykke »levende blæksprutte« kendt som san-nakji, der består af frisk afhuggede – og stadig vridende – fangarme.

Det skriver CNN og The Independent.

Brandstationsmyndighederne i Gwangju, en by nær landets sydlige spids, modtog mandag morgen en rapport om, at et stykke san-nakji havde sat sig fast i en mands hals, ifølge en embedsmand i brandstationen.

Da førstehjælpere ankom til stedet, fik manden et hjertestop, og de foretog livreddende førstehjælp, sagde embedsmanden.

Manden døde dog kort tid efter.

San-nakji refererer til en lille blæksprutte, der er skåret i skiver og serveret rå, ofte spist i Sydkoreas kystområder eller skaldyrsmarkeder.

Selvom rettens navn oversættes til 'levende blæksprutte', er dette lidt misvisende – blæksprutten dræbes før servering, med dens tentakler skåret i portioner.

Den serveres dog umiddelbart efter udskæring og er så frisk, at tentaklernes nerver stadig er aktive – hvilket får blæksprutten til at fremstå »levende«, mens den fortsætter med at bevæge sig på tallerkenen.