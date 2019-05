En amerikansk mand fra Massachusetts, som tilbragte 30 år i fængsel for voldtægt, inden han blev løsladt i 2016, kan se frem til endnu en tiltale for voldtægt efter et sexovergreb i januar i år.

Mandag blev den 51-årige George Perrot stillet for en dommer med en tiltale for voldtægt, overfald på en politibetjent og for at modsætte sig anholdelse.

Det skete, efter at han blev fundet bevidstløs oven på en delvis nøgen kvinde – som også var bevidstløs!

George Perrot havde tilsyneladende udført oral voldtægt på kvinden, og han gik efterfølgende helt amok på den betjent, som vækkede ham, oplyser Carrie Kimball, talskvinde for anklageren i Essex County.

George Perrot fotograferet ved anholdelsen i 1985. Foto: Politiet i Springfield

Det kvindelige offer sagde, at Perrot havde tilbudt hende narkotika, da de mødtes den 4. januar i Lawrence. Men hun kunne ikke huske noget efterfølgende.

Hun var ikke på date med Perrot, og hun havde ikke givet ham lov til nogen former for sex, fortalte Kimball. Det skriver New York Post.

Dommeren bestemte, at han skulle forblive i fængslet uden kaution indtil det næste møde i retten den 10. juni. Perrot nægter sig skyldig i alle anklager.

Perrots løsladelse i 2016 kom efter hele tre retssager. Først blev han dømt livsvarigt fængsel i 1987 for at havde voldtaget en dame på 78 år to år tidligere, da han selv var bare 17 år.

Han fik en ny retssag i 1990, skriver The Republican. To år senere faldt dommen: fængsel på livstid endnu en gang.

Til sidst blev han løsladt, efter at højesteret i Massachusetts fandt, at vidneudsagnene ved den anden retssag ikke var gode nok, hvad angår håranalyser.

Hans skyld blev nu afvist, og en tredje retssag blev beordret. Men anklagerne valgte at se bort fra muligheden, og han blev løsladt i 2016.

I det nyeste tilfælde mistænker politiet, at Perrot gav offeret heroin og bad hende om at snuse det.

Hun kendte godt Perrot, men var ikke på nogen måde romantisk involveret med ham. Det skriver Boston Globe.