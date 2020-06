En sag fra den amerikanske delstat Virginia har rystet USA.

Søndag var der demonstration i Richmond-forstaden Henrico County i kølvandet på drabet på George Floyd. Mange mennesker var på gaden under slogans som 'Black Lives Matter' og 'I Can't Breathe'. Og så skete det.

Mens en række demonstranter gik på gaden, kom en blå pickup-bil kørende. Den gassede op.

Selve situationen blev ikke filmet. Men sekunderne efter blev.

A 36-year old Hanover man named Harry Rogers was arrested after witnesses say he drove a truck into a crowd of protestors in Lakeside. Henrico Police have charged him with assault and battery. Here is video from a witness right after the incident.

Her kan man se en række demonstranter gå hen mod den blå pickup. En mand i hvid T-shirt træder ud. Så stopper videoen.

Manden, der steg ud af bilen, blev ikke længe efter identificeret som den 36-årige Harry Rogers fra nærliggende Hanover.

Ifølge anklagerne mod ham skulle han have begået flere kriminelle handlinger den søndag.

Den første og mest uhyggelige anklage går på, at han kørte sin bil ind i en række demonstranter. Harry Rogers sigtes blandt andet for forsøg på at udøve skade på andre, ødelæggelse af andres ejendom samt for overfald.

»En række vidner fortalte, at et køretøj gassede op og kørte gennem demonstranter på vejen,« forklarede en talsperson fra det lokale politi i Henrico County til den lokale tv-station WTVR. Siden er en stribe andre store medier hoppet på sagen.

Ud over en ødelagt cykel kom ingen for alvor til skade ved den dramatiske episode.

I sig selv er sagen i Henrico County ikke enestående.

Flere gange har demonstranter i amerikanske byer oplevet, at personer i biler har forsøgt at køre dem ned.

Her på Lakeside Avenue i udkanten af Richmond, Virginia, udspillede dramaet sig søndag. Foto: Google Streetview Vis mere Her på Lakeside Avenue i udkanten af Richmond, Virginia, udspillede dramaet sig søndag. Foto: Google Streetview

Få gange er personer kommet noget alvorligt til.

Det er dog 36-årige Harry Rogers, der er den virkelig interessante historie.

Efter anholdelsen kunne det lokale politi nemlig afsløre den 36-årige hvide mands baggrund.

»Den sigtede er, både med hans egne ord og ifølge hans sociale medier, en leder i Ku Klux Klan og propaganderer for sydstats-ideologi,« lød det fra Shannon Taylor, der er advokat for Henrico County, i en udtalelse.

Harry S. Rogers bliver sigtet for forsøg på at såre demonstranter samt overfald. Hans fortid skræmmer. Foto: Henrico County Police Vis mere Harry S. Rogers bliver sigtet for forsøg på at såre demonstranter samt overfald. Hans fortid skræmmer. Foto: Henrico County Police

Hun forklarede videre, at man i den forbindelse undersøger, om Harry Rogers også skal sigtes for hadforbrydelser.

Det er ikke første gang, Harry Rogers har været i mediernes søgelys. I 2013 blev han interviewet af den lokale CBS 6-tv-station, da han havde rejst et stort sydstatsflag ved sit hjem langs en motorvej.

I den forbindelse udtalte Rogers, at han var stolt af det, han havde gjort. Resultatet blev, at Harry Rogers blev sat på gaden sammen med sin kæreste.

Igen i 2016 optrådte han i medierne, da han blev identificeret foran Colonial Heights War Memorial i det sydlige Richmond stående med et sydstatsflag, mens han bar en Ku Klux Klan-robe.

Og så var der sidste søndag.

Flere vidner har talt med den lokale tv-station. Det er fortællinger om frygt.

»Jeg hørte en motor gasse op virkelig højt bag os. Det lød, som om den kom virkelig hurtigt, så jeg råbte til min mand og min søn, at de skulle skynde sig op på fortovet. Og rigtigt nok kom den hurtigt op lige ved siden af os. Det virkede, som om den ville ramme demonstranterne,« forklarede Rachel Kurz, der var en blandt nogle hundrede, som deltog i demonstrationen.

Hvis den offentlige anklager vælger at tilføje hadforbrydelse til sigtelserne, kan Rogers se frem til flere års fængsel, hvis han bliver dømt.