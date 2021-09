En amerikansk mand fra staten Connecticut brød ind i en fremmed families hjem – og prøvede på at overtage stedet. Det rapporterer politiet.

Men den 31-årige Benjamin Dahm blev dog anholdt på badeværelset på første sal, efter at en søn på 16 år kom hjem.

Sønnen fik øje på en bil uden nummerplader, der ikke skulle stå parkeret i garagen, skriver New York Post.

Han opdagede også, at fordøren til huset var låst. Så fik han øje på en mand inde i huset, og han havde kun et par shorts på. Tilsyneladende var han ved at gøre sig det behageligt.

Benjamin Dahm brød ind i en fremmeds hus. Foto: Connecticut State Police Vis mere Benjamin Dahm brød ind i en fremmeds hus. Foto: Connecticut State Police

Manden blev senere identificeret som Benjamin Dahm, og da han så den unge mand udenfor, åbnede han et vindue for at advare ham.

»Det er ikke dit hus mere,« fortalte han teenageren, før han smækkede vinduet i.

Den chokerede 16-årige fik i mellemtiden ringet til sin mor og forklaret, hvad der skete, oplyser politiet.

Politifolkene ankom og forsøgte at få opmærksomhed fra Benjamin Dahm, men det var ikke ligetil. Han hørte nemlig høj musik.

Til sidst fik en af politifolkene øjenkontakt med manden, men han nægtede at komme ud. Han påstod over i købet, at han havde ret til at være der.

»Jeg er her sammen med min kæreste – hun kommer hjem om et øjeblik,« sagde han til politifolkene, som havde ham på kornet.

Det viste sig, at Benjamin Dahm var hele 30 kilometer fra sit eget hjem.

Det lykkedes til sidst politiet at komme ind i huset gennem en dør i kælderen. De fandt Dahm gemt på badeværelset på første sal.

Der var ikke sket nogen skade på huset, og der var ikke stjålet nogen ting, siger politiet. Bilen, han kørte i, blev fjernet af et redningskøretøj, og Benjamin Dahm selv blev sat bag tremmer.

Dommeren satte kautionen på 50.000 amerikanske dollar.