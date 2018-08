En Renault Clio er kørt ind i en moské ved byen Lille. Fransk politi er i højt beredskab efter flere angreb.

Lille. Fransk politi er søndag på jagt efter en mand, der kørte sin bil ind i hoveddøren til en moské i en forstad til byen Lille i det nordlige Frankrig.

Ingen kom til skade ved episoden, der fandt sted omkring midnat natten til søndag, oplyser en kilde i politiet.

- Bilen brød igennem dørene i al-Wifaq-moskéen, siger den unavngivne politikilde til nyhedsbureauet Reuters.

Bilen, en blå Renault Clio, kørte helt ind i moskéen, skriver regionalavisen La Voix du Nord.

En embedsmand fra det lokale bystyre i forstaden Mons-en-Baroeul, hvor moskéen ligger, siger, at der ikke umiddelbart er tegn på, at der lå et racistisk motiv bag.

Frankrig er stadig i højt beredskab efter en række angreb, som islamister stod bag. Blandt andet det meget voldsomme og koordinerede angreb i hovedstaden i Paris i november 2015, hvor i alt 137 mennesker blev dræbt.

/ritzau/Reuters