Robert Brandel fra New York havde gaffatape viklet omkring hænder og ankler og et reb omkring halsen, da politibetjente fandt ham i hans bil den 27. februar.

Den 60-årige mand kunne herefter fortælle betjentene, at han havde været udsat for et regulært mareridt, skriver BBC.

Robert Brandel forklarede, at han to dage forinden var blevet bortført af to mænd, der havde truet ham med pistoler og tvunget ham til at udlevere 16.000 dollar, han netop havde vundet på et sportsbet.

Herefter tvang de ham til at køre rundt i det vestlige New York i to dage, hvorefter de til sidst bandt ham og efterlod ham der, hvor betjentene fandt ham.

Men alt imens Robert Brandel fortalte om sin brutale skæbne, begyndte betjentene at undre sig.

Han var nemlig nybarberet omkring skægget, og han virkede ikke specielt nervøs, ked af det eller påvirket af situationen.

Ikke desto mindre begyndte politiet at efterforske sagen.

Den smuldrede dog langsomt, og de følgende dage viste en række afhøringer af Robert Brandel, at han havde fortalt en udførlig løgnehistorie.

Det mener politiet i hvert fald, som nu har sigtet ham for at indgive falsk anmeldelse og svindel.

Motivet til det noget bizarre svindelnummer skulle angiveligt være, at Robert Brandel skylder en masse penge væk, fordi han er glad for at gamble.

Han skyldte angiveligt penge til nogle af dem, han anklagede for at bortføre ham – og derfor håbede han på at slippe for at betale sin gæld ved at fortælle den detaljerede røverhistorie.

Robert Brandel skal nu en tur i retten senere i denne måned.