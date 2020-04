21-årige Patrick Crusius er anholdt for at have skudt og dræbt nu 23 mennesker ude foran en Walmart i El Paso.

Masseskyderiet i den amerikanske by El Paso, Texas, i august sidste år kræver endnu et offer. Det bringer det samlede dødstal op på 23.

Guillermo Garcia døde lørdag aften lokal tid på hospitalet i byen, ni måneder efter at 21-årige Patrick Crusius blev anholdt og sigtet for at have skudt og dræbt nu 23 mennesker ude foran en Walmart i El Paso.

Det fortæller hospitalsdirektør David Shrimp i en pressemeddelelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Efter en knap ni måneder lang kamp er det med tungt hjerte, at vi meddeler, at Guillermo Garcia, vores sidste patient fra skyderiet, er død, siger David Shrimp søndag lokal tid.

Guillermo Garcia var en fodboldtræner, som var i gang med en pengeindsamling ved Walmart sammen med sit hold den 3. august sidste år.

Her begyndte en mand pludseligt at åbne ild med en AK-47-riffel i en massakre, som anklagere kalder en hadforbrydelse mod latinamerikanere.

Knap 50 personer blev ramt af skuddene, og 20 af dem døde på stedet. To af de ramte personer døde senere på hospitalet.

Guillermo Garcia har været indlagt lige siden på intensivafdelingen, indtil sin død lørdag.

/ritzau/