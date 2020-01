Han delte et billede af en barbecuesovs, han havde fået i julegave af sit arbejde.

Kort tid efter fyrede de ham.

Barbecuesovsen var cirka 40 danske kroner værd, og det var en noget nærrig gave fra det firma, han havde arbejdet for i seks år, mente 27-årige Hussien Mehaidli fra Canada.

»Jeg følte, at jeg gav det her firma så meget, og jeg følte mig ikke respekteret, da jeg fik en barbecuesovs i julegave.«

Det var denne sovs, manden fik i gave. Foto: Twitter

Sådan siger han til det canadiske mediet CTV News.

Frustrationen over gaven var så stor, at han valgte at dele den på det sociale medie Twitter.

Han havde arbejdet som daglig leder i firmaet Fastebal, der sælger diverse maskindele og lignende til industrien, siden 2013, og det var første gang, han ikke havde fået en stor gavekurv fyldt med forskellige julesager i slutningen af december.

Selvom han skrev om sin utilfredshed via en anonym twitter-profil, så modtog han et opklad fra sin chef dagen efter han skrev opslaget.

Og chefen kaldte ham ikke Hussien, som han jo hedder, men Minipat, som er det brugernavn, han bruger på sin anonyme profil.

Det gik op for Hussien Mehaidli, at han tidligere havde delt et billede, der var taget ved det bord, som han sad ved på sit arbejde. Han var afsløret.

Ti dage efter han havde skrevet om gaven på Twitter - dagen før nytårsaften - blev han kaldt ind til et møde.

Han blev fyret på stedet.