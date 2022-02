En mand, der hævder at være blevet voldtaget adskillige gange af munkene på en skotsk kostskole, er blevet tildelt 12,5 millioner kroner i erstatning – 40 år efter at udåden skete. Det er rekorden for et britisk offer.

Erstatningen kom efter et civilt søgsmål. Den 54-årige mand, der kun identificeres som AB, siger at han blev seksuelt overfaldet af Ryan, Farrell og Kelly, der alle var munke på kostskolen i Falkland i Fife.

Han siger, at hans bror, som er 14 måneder ældre end ham, også påstår at være blevet voldtaget af de samme mænd næsten samtidigt; uden at han vidste om det. Det skriver Sky News.

The Christian Brothers, som stod for skolen, er en religiøs sekt. De er blevet beordret til at betale erstatningen til AB.

Tilbage i juli måned 2016 blev Farrell ved højesteret i Glasgow dømt for fire tilfælde af voldtægt og Kelly dømt for seks forhold.

Dengang var ofrene børn mellem 11 og 15 år. De blev begge fængslet i august 2016, Farrell fik fem år, Kelly fik ti års fængsel. Ryan døde, før hans sag kunne efterforskes.

AB blev sendt til kostskolen i februar 1980, da han var 12 år gammel, og han blev der til april 1981.

Det var i den periode, at han blev voldtaget, seksuelt overfaldet og slået af de tre munke. De fleste gange skete det munkenes soveværelse.

Børnene blev udvalgt fra en sovesal, som de tre munke havde døbt 'favoritternes drengeværelse'.

Munkene sad tit oppe og drak natten lang, mens de lyttede til 'Ashes'. Det er en David Bowie-sang, der giver AB minder om den tid – hvor han lå under et lagen med frygt for, at de kom for at misbruge ham.

AB indrømmer i en skriftlig udtalelse, at han senere begyndte at bruge narkotika for at slette minderne. Han har brugt hash og heroin og forsøgt at tage sit eget liv.

Han indrømmer også, at han ikke fortalte nogen om sin fortid. Han åbnede først op for sin kone og sin datter i november 2013 da han kontaktede politiet.

Efter at den rekordstore erstatning blev givet, siger han:

»Endelig, efter næsten 40 år, så er jeg blevet anerkendt, og de, som er ansvarlige, kan blive draget til ansvar.«