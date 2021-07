En mand fra byen Graz i Australien havde et noget uheldigt og formentlig meget smertefuldt toiletbesøg mandag morgen.

Klokken var 06, og han havde netop sat sig for at ordne det, man nu ordner på et toilet. Desværre havde han ikke lige kigget ned i kummen først.

Den 65-åriges nabos slange havde nemlig taget flugten ned igennem kloakrøret og over til ham. Da han satte sig ned, bed slangen ham i 'genitalia området,' skriver Daily Mail.

Da smerten kom, rejste han sig hurtigt op og fik med det samme øjenkontakt med den 1,5 meter lange pytonslange.

Manden ringede til politiet, der hurtigt troppede op med en reptilekspert, der fik slangen op fra toilettet.

Den 65-årige blev kørt på hospitalet, hvor man kunne konstatere, at der heldigvis ikke var gift i det bid, han havde pådraget sig.

Naboen fortæller, at han ikke vidste, at hans slange var sluppet fri. Det vides endnu ikke, om der bliver rejst en sigtelse mod manden. Politiet skal undersøge sagen.

Dog vil man snart aflægge ham et besøg igen, da han hus var fyldt med mange potentielt farlige slanger.