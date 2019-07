En mand fra Texas, USA, der var sporløst forsvundet i månedsvis, er blevet fundet. Eller resterne af ham. Han blev nemlig ædt af sine egne hunde.

De har ædt det hele. Ben og kød, lyder det fra sheriffen i Johnson County.

Retsmedicinerne fortalte tirsdag, af dna havde vist, at benstumperne, der var blevet fundet i hundenes afføring, var identiske med den 57-årige Freddie Macks.

Ifølge politimanden Aaron Pitts havde de 18 hunde, af forskellig herkomst, tilsyneladende ædt hele Freddie Macks krop.

Der blev kun fundet fragmenter af hans lig i det høje græs. Foto: Johnson County Sheriffs Office Vis mere Der blev kun fundet fragmenter af hans lig i det høje græs. Foto: Johnson County Sheriffs Office

De gjorde kål på hans tøj, og selv hans hår åd de. Det eneste, der var tilbage, var benfragmenter på 5 til 12 cm.

»Vi har aldrig, ej heller nogen vi har talt med, hørt om et helt menneske, der er blevet ædt,« fortæller Pitts nyhedsbureauet Associated Press.

Det er stadig usikkert, om hundene dræbte deres ejer eller åd ham, efter han var død.

»Hvad der end skete, er det en meget grusom ting, og vi viser vores sympati med Freddie Macks familie,« siger sheriffen Adam King i en udtalelse.

Området, hvor resterne af Freddie Mack blev fundet. Foto: Johnson County Sheriffs Office Vis mere Området, hvor resterne af Freddie Mack blev fundet. Foto: Johnson County Sheriffs Office

Han blev sidst set i maj, hvor han forsvandt fra sit hjem omkring 50 kilometer sydvest for Dallas.

De temmeligt agressive hunde holdt familien fra at komme ind på Mack grund, og de var også et problem for politifolkene, da de endelig kom frem.

De kunne simpelthen ikke få øje på Mack, selv ikke da de havde søgt efter ham i dagevis.

De vendte tilbage for at finkæmme hele området, og i det høje græs fandt de hundeafføring med noget menneskeligt hår, noget tøj og så nogle benstumper.

Benstumperne blev sendt til universitetet til undersøgelse, og de blev linket til Mack gennem dna-test.

Hundene led, for det meste, en krank skæbne. To var allerede blevet dræbt af deres artsfæller. 13 blev aflivet, fordi de var for aggressive, og kun tre er blevet udvalgt til adoption.

Freddie Mack sørgede ellers for, at hans hunde var mætte, og at der blev sørget godt for dem.

»Denne mand elskede sine hunde,« sagde Aaron Pitts.