Onsdag lidt over klokken 11.00 fik de ventende passagerer på en undergrundsstation i New York sig lidt af et chok, da en mand pludselig besvimede og faldt ned på togskinnerne.

Pludselig blev en rolig formiddag til et spørgsmål om liv og død.

I samme øjeblik manden faldt ned på skinnerne, var tre politibetjente fra NYPD (New York Police Department, red.) i gang med en rutineundersøgelse af 3rd Avenue-149th undergrundsbanen i Bronx.

Den ene af de tre betjente, Ricardo Peguero, løb hen til den ende af perronen, hvor det næste tog ville komme ind.

»Når man vil have en togførers opmærksomhed, vinker man sin lommelygte fra højre til venstre, og så ved de, at det betyder farten skal sættes ned,« fortalte han på et efterfølgende pressemøde.

Imens hoppede en anden betjent, Ludin Lopez, ned på skinnerne for at hjælpe den bevidstløse mand.

Her fik han selskab af en usædvanlig modig borger, der ligeledes hoppede ned på skinnerne og hjalp med at få den tilskadekomne det sidste stykke op på perronen.

I samme øjeblik de tre mænd endelig kom op i sikkerhed, kørte det næste tog langsomt ind på stationen.

»Han var helt ude af den, men han blev mere sammenhængende, da vi fik ham op på perronen, og han forklarede, at han var besvimet,« fortalte Ludin Lopez, før han også sendte en tak til den uidentificerede borger, der hoppede ned på skinnerne for at hjælpe.

»Heldigvis hjalp han. Jeg ved ikke, hvem han er, men hvis han var her, ville jeg trykke hans hånd.«

Også den konstituerede direktør for New Yorks selskab for offentlig transport, Craig Cipriano, hylder redningsaktionen.

»De uselviske og heltemodige handlinger af politibetjentene og borgere viste en ekstraordinær samhørighed mellem politi og lokalbefolkning, der stod sammen for at forhindre en tragisk begivenhed« siger han.