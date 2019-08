En 23-årig mand fra England døde torsdag i sidste uge af sine kvæstelser fra et overfald på den spanske ferieø Tenerife.

Manden, Michael Lewis, blev overfaldet af tilfældige, der bankede ham til døde. Det skriver The Mirror.

Ifølge familien var Michael Lewis 'på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt'.

Tanten, Karen Hughes, fortæller til avisen, at omstændighederne omkring overfaldet er ‘uklare’, men hun ved med sikkerhed, at han blev tilfældigt overfaldet, da han var i færd med at handle ind.

To mænd er nu i politiets varetægt mistænkt for at stå bag overfaldet. Ifølge familien skulle der være tale om lokale sælgere, den ene er ejer af en kebab-stand.

Lewis var på ferie med en gruppe venner, da overfaldet fandt sted. Han var studerende på universitetet og flyttede for to år siden til London.

»Han var ikke typen, der kunne skade andre. Han ville altid forlade et slagsmål, hvis det opstod,« siger tanten, Karen Hughes.

Vennerne har nu startet en indsamling til at dække begravelsesomkostningerne.