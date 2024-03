En 29-årig tyrker skal i fængsel og betale stor bøde for sin involvering i skibsforlis ud for Italiens lyst.

En domstol i Italien har dømt en mand i en sag om et skibsforlis sidste år, hvor 94 personer døde, til fængsel i to årtier.

Domstolen i den syditalienske by Crotone har fundet den 29-årige tyrker Gun Ufuk skyldig i blandt andet at forårsage et skibsforlis og hjælp til illegal immigration.

Den 29-årige skal også betale tre millioner euro - svarende til 22,37 millioner kroner - i bøde til civile sagsøgere.

Ufuk, der har nægtet, at han havde ansvar for båden, var en af fire formodede menneskesmuglere på en migrantbåd, der sank i stormvejr ud for Calabrias kyst 26. februar sidste år.

Båden, der havde 180 personer fra Afghanistan, Iran, Pakistan og Syrien om bord - mange af dem børn - var sejlet fra Tyrkiet, men sank meter fra kysten.

I dagene efter skibsforliset skyllede lig og vragrester op på strandene i området.

En mistænkt menneskesmugler døde i forliset, mens to andre fortsat har deres retssager foran sig.

Ufuk sagde i retten onsdag, at han var blevet hyret til at være mekaniker på båden, men at han aldrig stod ved roret.

- Jeg var nødt til at flygte fra Tyrkiet af politiske årsager, sagde han i retten.

Han forklarede, at han var blevet fængslet, fordi han havde kritiseret Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

I kølvandet på skibsforliset lovede Italiens premierminister, Giorgia Meloni, at slå hårdt ned på menneskesmuglere. Det skulle indebære strengere straffe og favorisere arbejdere fra lande, der hjælper med at bekæmpe menneskesmuglere.

Melonis højreorienterede parti Italiens Brødre vandt valget i 2022 på et løfte om at mindske antallet af migranter, der ankommer til Italien i både.

/ritzau/AFP