Den østrigske kansler, Sebastian Kurz, kalder beslutning om at sætte 20-årig på fri fod for "afgjort forkert".

I Østrig bliver der stillet stadig flere spørgsmål til, hvordan en tidligere dømt tilhænger af Islamisk Stat, IS, kunne komme til at begå en blodig skudmassakre i hjertet af hovedstaden Wien.

Politiet forsøger at danne sig et billede af gerningsmandens omgangskreds efter at have anholdt mindst 14 mennesker efter angrebet. Samtidig har politiet i Schweiz anholdt to mænd, som "tydeligvis var venner" med den 20-årige gerningsmand, som blev dræbt af politiet.

Den 20-årig jihadist Kujtim Fejzulai, som både havde et østrigsk og et nordmakedonsk statsborgerskab, blev i april sidste år fængslet for at have forsøgt at rejse til Syrien og slutte sig til IS.

Han blev benådet i december og gik ind i et anti-radikaliseringsprogram. Embedsmænd siger, at de hørte ham fordømme nylige islamistiske angreb i Frankrig.

Men han var tilsyneladende med i anti-radikaliseringsprogrammet på skrømt, for mandag gik han ud og skød løs i byens historiske midte før en corona-nedlukning. Der var mange ude for at nyde en sidste aften i relativ frihed.

To mænd og to kvinder blev dræbt. 22 sårede blev bragt til behandling på hospitaler i byen - heriblandt en politimand, hvis tilstand tirsdag aften var stabil.

Den østrigske kansler, Sebastian Kurz, kalder beslutningen om at sætte den 20-årige på fri fod for "afgjort forkert".

Indenrigsminister Karl Nehammer har sagt, at den 20-årige "narrede" de folk, der ledede programmet, for at komme hurtigt ud af fængslet. Under ransagninger af hans hjem er der fundet mange beviser for, at han stadig var stærkt radikaliseret.

På et Facebook-opslag poserer Fejzulai med det kalasjnikov-gevær og den machete, som han brugte, og der er skrevet flere IS-slogans.

Kritikere spørger nu, hvad de personer, der stod for anti-radikaliseringsprogrammet, egentlig kan, og hvorfor de ikke har observeret noget.

Kilder i politiet siger, at det er muligt, at nogle af dem, der er anholdt nu, og som var venner med gerningsmanden, muligvis var hans medsammensvorne.

Efterforskningen foregår i flere lande.

Østrigs kansler har opfordret EU til at reagere på "politisk islam". Han siger, at det er en ideologi, som er farlig for europæiske værdier og frihedsbegreber.

/ritzau/AFP