Den mand, der står for retten i England, anklaget for mord på den 20-årige Keeley Bunker i september sidste år, var 'en smule ked af det'.

Wesley Streete er anklaget for at have voldtaget og dræbt sin veninde få dage efter hendes fødselsdag sidste år, skriver Sky News.

Keeley Bunkers lig blev fundet, med hovedet nedad, i en bæk, skjult under nogle grene i en park i Staffordshire 20. september 2019.

Hun havde fejret sin 20-års fødselsdag kun nogle dage før.

Keeley Bunker var knap halvanden meter høj og vejede 41 kg. Hun blev myrdet af Wesley Streete 19. september i Tamworth, hvorefter han prøvede at skjule hendes lig.

Liget blev fundet af Keeleys onkel, som deltog i eftersøgningen i timerne, efter hun var meldt savnet.

I onsdags så juryen en videooptagelse af Streete, hvor han blev anholdt. Da han blev ført ind på politistationen, spurgte en betjent, hvordan han følte det.

Svaret var: »En smule ked af det. Jeg vil ikke engang sige en smule ked af det, kun ked af det.«

Streete havde været med Keeley Bunker og hendes veninde Monique Riggon i byen aftenen før mordet.

Efter at have taget en taxi tilbage til Tamworth gik de to hjem til hendes hjem tidligt om morgenen 19. september.

Ifølge anklagen dræbte den 20-årige Wesley Streete her Keeley Bunker.

Han løj oven i købet over for hendes familie og påstod, at hun var i live, sidst han havde set hende.

Anklagerne har oplyst over for juryen, at Wesley Streete har ændret sin forklaring mindst fire gange, siden han blev anholdt.

I en udtalelse, som han har givet, få dage før retssagen begyndte i år, påstår han, at Keeley Bunker var gået frivilligt med til at have sex.

Under sexakten havde han – ved et uheld – holdt fat om nakken på hende og kommet til at 'dræbe hende ved et uheld'.

Streete er også blevet beskyldt for to andre voldtægter, tre tilfælde af seksuelt angreb og endelig et tilfælde af seksuel omgang med et barn.

De sidstnævnte tilfælde er sket med tre andre ofre. Streete nægter alle tilfældene.