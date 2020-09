En mand er blevet anholdt under mistanke om at have dræbt en person og såret syv andre i flere voldsomme knivangreb i den britiske by Birmingham.

Manden - der er 27 år - blev anholdt natten til mandag i Selly Oak-området.

Det skriver BBC.

Angrebene fandt sted fire forskellige steder i centrum af byen, som er den næststørste i England, i løbet af 90 minutter natten til søndag.

Teknikere på stedet søndag. Foto: NEIL HALL

»Betjentene arbejdede hele dagen i går (søndag, red.) og indtil de tidlige morgentimer i dag i et forsøg på at fange den mand, som, vi mener, er ansvarlig for disse forfærdelige forbrydelser,« fortæller politinspektør Steve Graham.

Gerningsmanden stak flere af byens borgere med kniv i angreb, som politiet mener var 'tilfældige'.

Et af ofrene overlevede ikke:

»En 23-årig mand pådrog sig dødelige skader i Irving Street, efter han blev stukket i det, vi mener var et tilfældigt angreb,« oplyser politiet.

En mand og en kvinde – på henholdsvis 19 og 32 år – er fortsat indlagt i kritisk tilstand, efter de led alvorlige kvæstelser.

Fem andre personer i alderen mellem 23 og 33 år blev også såret, men mindre alvorligt.

Det første angreb fandt sted i Constitution Hill, hvorefter det blev fulgt op af yderligere knivangreb i Livery Street, Irving Street og til sidst Hurst Street.

Opdateres...