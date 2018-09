Hvis du overhovedet i første omgang vover at spise morgenmad med en saudiarabisk kvinde, hvis du selv er mand, så bør du genoverveje, om du skal filme det og dele videoen.

Det måtte en egyptisk mand erfare, efter han er blevet anholdt i Saudi-Arabien.

Kvinden var en kollega, og han delte videoen på sociale medier, skriver CNN.

Ministeriet for Arbejde og Social Udvikling i Saudi-Arabien anholdt manden med den begrundelse, at videoen var ’anstødelig’ og at den ’overtrådte regulationer, som skal sikre kvinders plads på arbejdspladsen.’

انتو متخيلين إن جريمتهم فطور #مصري_يفطر_مع_سعوديه pic.twitter.com/l4WYKPIFfX — Meem (@Meem_reflection) 9. september 2018

Ifølge CNN’s kilder er kvinden også anholdt. Dette har de dog ikke kunnet få bekræftet.

»Ministeret for Arbejde har arresteret en udlænding i Jeddah (en by i Saudi-Arabien, red.), efter han optrådte i en anstødelig video,« lyder det i den officielle udmelding fra ministeriet.

Videoen er filmet i en hotellobby, hvor både manden og kvinden arbejder.

Selvom videoen kan virke uskyldig herhjemme, så har den spredt sig med lynets hast i det mellemøstlige land, hvor mænd og kvinder i hovedreglen bliver holdt adskilt.

Restauranter er ofte opdelt i områder, hvor et er beregnet til mænd og et andet til familier – kvinder må ikke gå ud og spise alene, og indtil for ganske nyligt måtte de heller ikke køre bil eller gå til sportskampe.

Dog er der lempet en smule på de to sidste regler for at gøre det nemmere for kvinder f.eks. at tage arbejde.