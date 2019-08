Da en svensk kvinde mandag formiddag blev skuddræbt på åben gade i Malmø, mens hun sammen med sin mand gik tur med parrets to måneder gamle baby, var hun formentlig ikke det primære mål.

Det er i hvert fald den hovedteori, som politiet arbejder ud fra, skriver det svenske medie Expressen.

En mand blev mandag klokken 21.10 anholdt i drabssagen. Han er mistænkt for medvirken til drabet.

- Han er anholdt på mistanke for drab og alvorlig våbenforbrydelse, siger Karin Rosander, der arbejder ved anklagemyndighedens pressetjeneste, mandag aften til Expressen.

Trods anholdelsen leder politiet fortsat efter en eller flere mulige medgerningsmænd, skriver Aftonbladet mandag aften.

Flere svenske medier beretter, at politiet arbejder ud fra en teori om, at det var kvindens mand, som var målet for skudsalven. Det skyldes hans kriminelle fortid - der trækker tråde i både Sverige og Danmark.

Han er tidligere idømt otte et halvt års fængsel for blandt andet groft røveri.

Klokken var 09.58 mandag, da politiet modtog anmeldelser om, at der var afgivet skud i Ribersborg nær byens havn.

Her blev den kvindelige læge, der var i begyndelsen af 30'erne, ramt af skud i hovedet.

Hendes liv stod ikke til at redde.

Hverken manden eller spædbarnet kom noget alvorligt til under skudangrebet. Øjenvidner fortæller, at de hørte op mod ti skud blive affyret under angrebet, der er blevet beskrevet som en henrettelse.

- Jeg hørte ni til ti skud. Da jeg kiggede ud, så jeg en kvinde ligge ubevægelig på jorden. Ved siden af hende lå et lille barn, siger et øjenvidne til det svenske medie Expressen.

Den formodede gerningsmand stak herefter af fra stedet.

Politiet offentliggjorde i den forbindelse et overvågningsbillede af en sortklædt person, der ser ud til at løbe med en pistol i højre hånd.

Svensk politi oplyste mandag, at den anholdte mand skulle afhøres samme aften. Det er uvist, hvad den mistænkte har forklaret, og om han erkender eller nægter sig skyldig i anklagerne.

Drabet på kvinden har vakt forargelse hos Sveriges statsminister, Stefan Löfven.

Det er en ufattelig grusom handling, som vækker afsky hos mig og i hele landet. Dette har intet at gøre i vort samfund, siger han i en udtalelse om drabet.

/ritzau/TT