Anholdt mand har relation til Tom Hagen og har ifølge politiet "it- og kryptovalutakompetencer".

Politiet i Norge har anholdt en mand i 30-årsaldern i forbindelse med milliardærfruen Anne-Elisabeth Hagens forsvinden, rapporterer avisen VG.

Den anholdte mand har en relation til Tom Hagen. Politiet oplyser desuden, at manden har "it- og kryptovalutakompetence".

Manden er sigtet for drab eller medvirken til drab.

Han blev anholdt få timer efter, at en domstol meddelte, at den ville have løsladt den 70-årige Hagen, som selv sidder varetægtsfængslet og er sigtet for drab eller medvirken til drab.

Denne afgørelse har anklagemyndigheden imidlertid anket til Norges højesteret.

/ritzau/NTB