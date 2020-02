En 25-årig indisk mand er blevet anholdt for at have voldtaget en fem-årig pige i Indiens hovedstad New Delhi.

Voldtægten skulle være foregået i den amerikanske ambassades husholdningsboliger lørdag. Manden blev anholdt søndag på ambassadegrunden.

Det skriver Yahoo.

En talsmand fra ambassaden forklarer til mediet tidligt fredag morgen dansk tid, at de er dybt chokeret over handlingen, og at de samarbejder med indisk politi om at få manden dømt.

»Vi samarbejder med den indisk-ledet efterforskning. Vi sender vores fulde sympati og støtte til barnet og hendes familie,« lyder det fra talsmanden på den amerikanske ambassade.

Manden tiltales for voldtægt af et barn, hvilket takseres med dødsstraf i Indien.

Antallet af sager om seksuelle overgreb er stigende i Indien.

Rapporter fortæller. at der blev registreret næsten 34.000 voldtægter alene i 2018.