En flok skolebørn blev mandag påkørt uden for en skole i Essex, England. Politiet tror, at det var forsætligt.

En 51-årig mand er natten til tirsdag blevet anholdt i Essex i England mistænkt for forsætligt at have kørt ind i og dræbt en 12-årig skoledreng.

Det oplyser politiet i Essex på sin Facebook-profil.

Mandag eftermiddag blev en flok skolebørn og en kvinde påkørt uden for en skole i Essex. Herefter kørte føreren af bilen væk fra gerningsstedet.

Ud over den dræbte er to drenge på 15 og 13 år, en pige på 16 år og en 53-årig kvinde sårede efter påkørslen. De er alle uden for livsfare.

Politiinspektør Tracey Harman siger til det britiske medie Sky News, at politiet arbejder ud fra, at påkørslen var forsætlig. Det er derfor, at manden er anholdt og mistænkt for drab, siger hun.

Den udlægning bakker den 15-årige dreng, der kom til skade i påkørslen, op om over for det britiske medie BBC.

Han fortæller, at han gik sammen med en ven på fortovet. Her kunne de se, hvordan en Ford Ka speedede op, kørte ind på fortovet og ramte vennen og ham selv.

Politiet efterlyser en anden person og en sølvfarvet Ford Ka i forbindelse med påkørslen.

Inspektøren på skolen i Loughton, hvor børnene gik, Helen Gascoyne, er knust efter nyheden om, at den 12-årige dreng er død.

- Vores tanker går til familien og de pårørende. Skolen vil være åben tirsdag, hvor der vil være en masse vejledere at tale med, siger hun til BBC.

/ritzau/