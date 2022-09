Lyt til artiklen

En 34-årig mand er blevet anholdt. Mistænkt for drabet på niårige Olivia Pratt-Korbel.

Det oplyser det lokale politi i Liverpool, Merseyside Police.

Manden er også anholdt for drabsforsøg på Joseph Nee, manden som var tiltænkt skuddet. Den 34-årige er varetægtsfængslet og bliver afhørt.

»Jeg fortsætter med at opfordre alle, der har oplysninger, der kan hjælpe vores efterforskning af Olivias tragiske mord, om at træde frem, så vi kan stille de ansvarlige for retten. En række personer er blevet anholdt i forbindelse med denne efterforskning,« siger kriminalkommissær og efterforskningsleder Mark Kameen og fortsætter:

»Men vi har stadig brug for offentlighedens hjælp til at sikre, at vi kan opbygge et stærkt bevismæssigt billede, så retfærdigheden bliver serveret for Olivia og hendes familie. Med dette appellerer jeg til dem, der måtte have information, uanset hvor lille, om at kontakte os direkte eller anonymt, og vi vil gøre resten.«

Den niårige Olivia blev dræbt, efter at hun blev skudt af den maskerede angriber, der havde jagtet Nee ind i Olivias familiehjem på Kingsheath Avenue i Dovecot-området omkring klokken 22.00 mandag den 22. august.

Indtil videre er de to personer, der først blev anholdt i sagen, begge blevet løsladt mod kaution.