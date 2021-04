En spansk mand står for retten i Madrid for at have dræbt sin egen mor. Han parterede hende derefter og spiste hende.

Det særdeles bizarre drab skete i 2019, hvor politiet kørte ud til den 66-årige mor, María Soledad Gómez, efter en af hendes venner anede uråd.

Manden, Alberto Sánchez Gómez, blev anholdt, da politiet fandt kropsdele rundtomkring i lejligheden. Det skriver BBC.

Den tiltalte fortalte i første omgang, at han ikke kunne huske, at han havde parteret liget af sin mor. Heller ikke, at han havde spist af den døde krop.

Kannibalen lider angiveligt af en personlighedsforstyrrelse – ligesom han jævnligt tager narkotika.

Ifølge de spanske medier var han kendt af politiet i forvejen.

Han har været voldelig over for sin mor, og han havde brudt et polititilhold mod at se hende forud for sin anholdelse.

Retten i Madrid erfarede, at det makabre drab, og efterfølgende 'måltid', fandt sted i moderens hjem i februar 2019.

Nogle af moderens kropsdele var ved at blive kogt, mens andre var opbevaret i plastikbeholdere. Det rapporterer avisen El Mundo.

Gerningsmanden var 26 år gammel, da han begik drabet. Han har senere tilstået, at han har dræbt sin mor ved at kvæle hende.

Han har også tilstået, at han spiste af liget. Noget af det har han dog givet til sin hund.