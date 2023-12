For en lille uge siden blev 16-årige Lizbeth Medina fundet dræbt i et badekar i sit hjem. Nu er en mand anholdt for drabet i Texas.

Det sendte chokbølger gennem den lille texanske by Edna, da Lizbeth Medina blev fundet dræbt i sin hjem.

Det var hendes mor Jacqueline Medina, der fandt sin niece dræbt og placeret i husets badekar. Hun ringede straks til politiet.

Lige siden har Edna Police Department været på en menneskejagt for finde gerningsmanden. Lørdag lykkedes det at finde den formodede gerningsmand.

Rafael Govera Romero er sigtet for

Det skriver Sky News.

Rafael Romera er blevet anholdt, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Han blev pågrebet 80 kilometer fra Edna. Han sidder nu varetægtsfængslet i Jackson County Jail.

Han skulle være en 23-årig immigrant. Det vides ikke, om han kender Lizbeth Medina.

Ana Medina, Lizbeths tante, fortæller til mediet KPRC2, at hendes niece gik på Edna High School, hvor hun var cheerleader.

»Lizbeth var meget udadvendt og selvsikker – charmerende, ung og fuld af energi. Det hele blev taget fra hende,« siger tanten.

Ifølge mediet KPRC2 slog moren alarm, da Lizbeth ikke dukkede op til en juleparade i byen.

Politiinspektør Rick Boone fortæller, at de modtog hjælp fra flere forskellige politikredse, familiemedlemmer og samfundet til at finde frem til den formodede morder.