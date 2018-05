En 31-årig mand gik lørdag eftermiddag amok med en kniv og sårede tre i den hollandske by Haag, inden han blev skudt i benet af politiet.

Der er ikke umiddelbart noget der tyder på, at der var tale om et terrorangreb, oplyser politiet i Haag i en pressemeddelelse.

Omkring klokken 15 fik politiet en melding om, at en 31-årig mand, der er fra lokalområdet, var vandret ind på Nova Café på Johanna Westerdijkplein, hvor han ifølge et vidne havde stukket en person omkring fem gange, skriver hollandske De Telegraaf.

Herefter gik han ud på gaden, hvor han stak yderligere to.

Ifølge vidnet Max, som mediet har talt med, løb han efter umiddelbart tilfældige forbipasserende, mens han virkede vred, og stak ud efter dem med sin kniv. Foruden offeret på cafeen blev to på gaden ramt af knivstikkene.

»De blev stukket i halsen. De gav livstegn fra sig, men de var ret sårede,« siger øjenvidnet.

More: Terror Attack in #TheHague #DenHaag Netherlands pic.twitter.com/Kuma1ZzwOV — Yeshualive (@RayKalsitrant) 5. maj 2018

Betjente ankom hurtigt til stedet, hvor de trak deres våben og skød ham i benet for at pacificere ham. Herefter blev han arresteret og kørt på hospitalet, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Imens blev de tre ofre, en 21-årig, en 41-årig og en endnu uidentificeret person, hastet på hospitalet i helikopter.

Politiet efterforsker endnu motivet for overfaldene men mener ikke umiddelbart, at der tale om et terrorangreb.

'Enkeltstående tilfælde i Johanna Westerdijkplein. Politiet kender gerningsmanden som en mentalt ustabil person,' skriver politiet i Haag på Twitter.